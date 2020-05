"Gagner la Ligue des champions serait le plus beau rêve de ma carrière"

La Ligue des champions est le rêve de nombreux joueurs qui évoluent en Europe, comme de remporter un trophée majeur avec sa sélection. Et Joao Felix n'est pas une exception.

"Il y a besoin d'un peu de chance en Ligue des champions mais j'espère que je l'aurais. Gagner la Ligue des champions serait quelque chose de très beau dans ma vie et dans ma carrière. C'est le rêve que j'ai toujours eu depuis que je joue au football", a confié le Portugais.

Pour la chaîne télévisée du Benfica, le joueur s'est souvenu du titre qu'il a gagné avec le club portugais : "Je me souviens de chaque moment, de chaque personne avec qui j'ai été. Ce fut le premier championnat que je gagnais et c'était spécial pour moi, l'un des moments les plus mémorables de ma vie."

"Je veux laisser un message de remerciements. Ce fut une année incroyable pour moi, j'ai ressenti beaucoup d'amour. C'est très important pour qu'un joueur se sente comme chez lui et qu'il se sente bien sur le terrain. Merci à tous les supporters du Benfica. Ils seront toujours dans mon coeur", a assuré le joueur.