Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas suspendent de nouveau l'entraînement

Trois des principaux clubs de football turcs, le Galatasaray, le Besiktas et le Fenerbahçe, ont été contraint de suspendre leurs entraînements moins d'une semaine après la reprise en raison de l'apparition de nouveaux cas de coronavirus.

Le Galatasaray a annoncé qu'il suspendrait les entraînements qui avaient repris lundi, après avoir détecté un nouveau cas de coronavirus dans le staff technique de l'équipe.

"Après avoir passé les tests de Covid-19 a tous les joueurs, à l'entraîneur Fatih Terim et ses assistants, ainsi qu'au staff, aux équipes sanitaires et administratives, un nouveau cas positif a été détecté hier", a communiqué le club aujourd'hui.

"C'est pour cette raison que, en suivant les protocoles d'isolement, de traitement et de suivi, les entraînements sont suspendus pendant six jours", a annoncé le club.

Du côté du Besiktas, les entraînements ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le club a informé du fait que tous les tests ont été effectués avec un résultat de huit cas positifs, dont le président du club, Ahmed Nur Çebi.

Et le troisième grand club stambouliote n'y a malheureusement pas échappé non plus, alors que deux membres du club et de sa direction ont été détectés en tant que cas positifs, obligeant l'arrêt des entraînements.

La semaine passée, la Fédération Turque de Football annonçait la reprise du championnat le 12 juin après deux mois sans jouer et ces nouvelles découvertes laissent planer le doute sur le football turc.