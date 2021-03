Galatasaray veut conserver Gedson Fernandes

Gedson Fernandes qui a commencé la saison en prêt à Tottenham, mais qui a été prêté à Galatasaray en janvier en raison d'un manque de minutes, a convaincu sa nouvelle équipe et en Turquie on affirme déjà que l'équipe stambouliote envisagerait de le conserver définitivement.

Auteur d'un but - face à Alanyaspor - en six matches, Gedson est un titulaire indiscutable et pourrait finalement rester en Turquie au-delà de cette saison, notamment parce que Benfica, club auquel il appartient, ne semble pas très intéressé à l'idée de le récupérer.

Ne disposant pas d'une option d'achat sur le milieu de 22 ans, Galatasaray pourrait alors négocier un autre prêt ou un achat.