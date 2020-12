Gallas détruit Arteta et veut voir Vieira à Arsenal

Mikel Arteta est à son plus bas niveau de popularité depuis son arrivée à Arsenal. Lorsqu'il est arrivé, il y avait déjà des divergences, mais le titre en FA Cup les a dissipées pendant un certain temps, car le parcours de l'équipe en Premier League est désastreux.

Les Gunners sont 15e du championnat et sont sauvés de la relégation que par les équipes en dessous qui n'arrivent pas à prendre de points. C'est pourquoi il y a de plus en plus de critiques sur l'entraîneur espagnol, comme par exemple l'ancien défenseur d'Arsenal William Gallas.

"Le problème en ce moment, c'est que Mikel Arteta n'est pas le bon entraîneur. Pour moi, il n'a pas l'expérience nécessaire pour gérer un grand club", a-t-il déclaré à 'Ladbrokes' dans une déclaration pour les médias anglais.

Sur cette base, Gallas a donné son candidat : "S'ils doivent virer Mikel Arteta, ils doivent choisir Patrick Vieira pour le remplacer, et je suis sûr que tous les fans l'aimeront."

En effet, il pensait que son compatriote serait choisi : "Dans mon esprit, le nom de Patrick Vieira était celui de l'entraîneur qu'ils auraient dû choisir. Patrick a plus d'expérience que Mikel, car il a été entraîneur aux États-Unis et a passé un certain temps à Nice. Donc, quand le conseil d'administration d'Arsenal a décidé de choisir un nouvel entraîneur, j'ai pensé que Patrick serait appelé. Il a été capitaine d'Arsenal et il connaît très bien le club. Patrick était le bon gars à l'époque."

"Si j'étais un joueur d'Arsenal maintenant, je pense que tout dépend si vous êtes un jeune joueur ou un nom plus expérimenté. Les jeunes joueurs respecteront Arteta, mais les joueurs plus expérimentés pourraient ne pas le faire. Et c'est comme ça que ça se passera. Il faut commencer par là", a-t-il conclu.