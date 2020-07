Galtier confirme l'intÃ©rÃªt de Lille pour Yilmaz

Christophe Galtier a confirmé l'intérêt du LOSC pour l'attaquant turc, Burak Yilmaz. Le joueur a réalisé une bonne saison avec le Besiktas, 14 buts en championnat et le buteur n'a pas encore terminé sa saison. Il pourrait être la recrue idéale des "Dogues".

"Burak Yilmaz, le club s'intéresse à lui, je confirme, est-ce qu'il va venir ? Il y a encore beaucoup de chemin. Après le départ de Loïc Rémy, on cherchait un joueur d'expérience, et Yilmaz est un joueur d'expérience. Il ressemble beaucoup à José Fonte au niveau du professionnalisme, de l'état d'esprit... Le projet a l'air de l'intéresser, c'est un profil que Luis m'a présenté et qui m'intéresse. Si Yilmaz venait à nous rejoindre il y aura d'autres arrivées à ce poste là, » a ainsi confirmé le technicien lillois. Les supporters nordistes peuvent donc voir débarquer des recrues dans les prochains jours.