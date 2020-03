Garay, premier joueur de la Liga a être testé positif au COV-19

Le coronavirus touche tout le monde, et les joueurs de football sont de plus en plus nombreux a annoncer qu'ils sont contaminés par le COV-19.

Jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun joueur touché en Liga, mais voilà que ce dimanche, Garay vient d'annoncer sur son compte instagram qu'il avait été testé positif au virus. Il s'agit ainsi du premier joueur professionnel en Liga a contracté le virus.

Le joueur de Valence n'a pas joué les deux derniers matches de son équipe en raison d'une blessure, l'Argentin ne s'est donc pas rendu en Italie, et n'a pas joué contre l'Atalanta au Mestalla.

Le joueur a annoncé sur son compte Instagram qu'il va se reposer, loin de sa famille.