Garcia confirme l'intérêt de l'OL pour Sakho

L'intérêt de l'OL pour l'ancien joueur du PSG Mamadou Sakho, évoqué dans la presse il y a quelques jours, est bien réél.

Le club rhodanien cherche un arrière central et aurait établi Sakho comme l'une de ses cibles comme le confirme le coach des Gones Rudi Garcia.

"On cherche un défenseur central. Numériquement, il y en a que trois (Denayer, Marcelo et Andersen). On a besoin de leadership, mais on regarde des défenseurs jeunes, plutôt qu’expérimentés", confie Garcia au micro de RTL.

"Même si le dossier de Sakho sportivement est un très bon dossier. Je ne sais pas si financièrement tout sera possible", a néanmoins ajouté le coach de Lyon.