Garcia ne rêve pas mais il reste très intéressé par Umtiti

Rarement utilisé au FC Barcelone la saison dernière, la situation de Samuel Umtiti en Catalogne est compliquée. L'arrivée de Koeman ne devrait pas arranger les choses, le technicien néerlandais ne compterait pas sur le Français la saison prochaine.

Et si l'avenir du défenseur central s'écrivait du côté de Lyon ? C'est en tout cas la rumeur qui court depuis qu'il fait partie de la liste des indésirables du nouveau coach barcelonais.

Dimanche, sur le plateau de 'Telefoot', Rudi Garcia, coach de l'OL s'est exprimé sur la question :"J'aimerais bien mais je crois que ça ne sera pas faisable".

Vraiment intéressé par le joueur, le technicien français donnait déjà son avis sur un éventuel transfert en se confiant sur 'OLTV' : "Bien évidemment, on en a parlé, on sait que c’est un très bon défenseur. Mais je ne sais pas si économiquement, c’est possible".

Alors que les finances du club barcelonais sont au plus mals, les catalans pourraient revoir leurs exigences à la baisse concernant l'indemnité de transfert du français (sous contrat jusqu'en 2023), à l'image de l'accord avec Séville pour Ivan Rakitic, qui s'était engagé avec le club andalou pour une somme dite "symbolique". 'Mundo Deportivo' évoquait même une possibilité de laisser partir l'international français gratuitement.

Néanmoins, reste à savoir si le joueur est prêt à voir ses émoluments diminués en signant avec le club rhodanien.