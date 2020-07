Benzema, Lacazette, Fekir, Tolisso, Umtiti et aujourd'hui Aouar ou Cherki... nombreux sont les joueurs bourrés de talent sortis du centre de formation de l'OL. En poste depuis l'automne dernier dans le Rhône, Rudi Garcia a affirmé vouloir continuer à s'appuyer sur cet atout.

"Si un club fait jouer les jeunes, c'est bien l'OL. C'est un faux procès", a-t-il déclaré dans une interview au 'Progrès', face aux reproches qui lui sont adressés de ne pas laisser suffisamment leur chance aux jeunes.

"Les jeunes jouent ici et s'ils ne jouent pas, c'est qu'ils n'ont pas le niveau, c'est aussi simple que ça. (...) J'ai eu quatre semaines pour voir Duku, Soumaré, Diomande et Bard, que je connaissais déjà, et on a pu faire jouer Diomande contre Port-Valais. Il doit encore travailler tactiquement, mais il est à l'écoute, et il est solide comme un roc."

"On a des déséquilibres dans l'effectif. Devant, on est super bien armé, même trop. C'est pour ça que Gouiri est parti", a-t-il commenté pour justifier le départ d'Amine Gouiri vers Nice, pour un montant estimé à 7 millions d'euros.

Enfin, il a affirmé vouloir conserver dans son effectif plusieurs joueurs majeurs, évoqués comme potentiels partants cet été : Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay. "Ces joueurs-là avaient une valeur très importante dans l'avant confinement. J'espère qu'ils seront là pour finir la saison, et jouer 2020-2021, avec la particularité qu'il reste un an de contrat à Memphis."