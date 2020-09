Déjà coéquipiers à Tottenham avant de se retrouver au Real Madrid en 2013, Gareth Bale et Luka Modric évoluent ensemble depuis près de 12 ans.

Lors d'un entretien accordé au Times, l'international croate a tenu à conseiller son coéquipier de longue date.

"Depuis pratiquement 12 ans, nous jouons ensemble. C'est une situation difficile pour lui et pour le club, confie le ballon d'Or 2018. Gareth a besoin de savoir ce qu'il veut faire. C'est un homme adulte et il doit décider de ce qui est le meilleur pour lui. Se sent-il heureux ici ou veut-il essayer autre chose ? Pour moi, Gareth est toujours un grand joueur et il a toujours beaucoup à offrir au football. Cela ne dépend que de lui, s'il a suffisamment faim et envie d'aller de l'avant. Je crois que c'est le cas. Il se passera ce qu'il se passera. Que ça s'arrête ici ou que ça continue ailleurs, il sera toujours un joueur important."

Le Gallois va-t-il suivre les conseils de son ami ?