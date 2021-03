Gareth Bale heureux de pouvoir aider son équipe

Après un nouveau but contre Wolfsberger en Europa League en milieu de semaine, Gareth Bale a cette fois-ci inscrit un doublé en Premier League face à Burnley.

Les Spurs se sont relancé en championnat, et Gareth Bale a brillé en attaque. Pour 'Sky Sports', le joueur est revenu sur sa performance et s'est dit heureux de pouvoir aider son équipe.

"Je sais qu'il y a des critiques mais j'ai assez d'expérience sur le sujet pour garder la tête froide, ne rien dire de stupide et continuer à travailler. Ça a été un bon match pour moi, je m’améliore petit à petit pour revenir totalement en forme. Je me sens bien et la forme revient. C’est bon d’aider l’équipe (...) Nous savons que le football n'est pas juste parfois et que les gens vont critiquer mais nous faisons tout ce que nous pouvons à l'intérieur du vestiaire pour continuer à travailler, et nous l'avons montré aujourd'hui", a assuré Gareth Bale.

Pour la 'BBC', le joueur a ajouté qu'il était très heureux : "Je suis heureux depuis le début de saison. Je suis à l'aise dans le vestiaire et je m'amuse bien. Je suis heureux et je le montre sur le terrain. Je n’étais pas frustré d’être remplaçant. Il y a beaucoup de matchs à venir"