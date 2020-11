Gareth Bale pourrait finalement rester au Real Madrid

Parti à Tottenham pour retrouver du temps de jeu, Gareth Bale enchaîne les matches avec les Spurs. Le coach portugais, José Mourinho, a déclaré qu'il comptait sur lui cette saison.

Les dirigeants du Real Madrid, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2022, penseraient à conserver le gallois la saison prochaine alors que tout indiquait une séparation définitive entre le joueur et le club. 'AS' explique ce jeudi, que le club espagnol voudrait que Gareth Bale fasse une bonne saison avec Tottenham afin que sa valeur décolle. Par la suite, le Real Madrid aura les cartes entre ses mains : garder un joueur qui a performé ou vendre un joueur qui a vu sa valeur augmenter et profiter de l'occasion. Reste à connaître les intentions du joueur, qui perçoit 25 millions d'euros par saison, un argument pour le vendre afin de dégager des fonds pour s'attacher les services de la grande priorité des espagnols, Kylian Mbappé.