Gary Neville ne croit pas en la solution Tuchel pour Chelsea

Frank Lampard a pris la porte après quelques semaines difficiles sur le banc de Chelsea, et devrait être remplacé par Thomas Tuchel dans les prochaines heures à Stamford Bridge.

Un choix qui ne devrait pas régler tous les problèmes de Chelsea selon Gary Neville, qui s'est dit pessimiste pour le sort de l'ancien coach du PSG à Londres.

"Il a fait un excellent travail à cette époque où le club était interdit de transfert, mais dès que le club a commencé à dépenser l'argent qu'il avait gagné pendant l'été et a fait venir ces joueurs, cela a toujours suscité beaucoup plus d'attentes", a déclaré Gary Neville au micro de 'Sky Sports'.

Selon lui, Thomas Tuchel ne durera pas plus longtemps que Frank Lampard, même s'il voit en l'Allemand un "super entraîneur" : "Tuchel sera exposé exactement aux mêmes règles que Frank. On parlera de son licenciement dans les 18 mois à deux ans à venir, j’en suis quasiment certain."