Gary Neville s'en prend à Thomas Tuchel

En titularisant Kepa Arrizabalaga plutôt qu'Edouard Mendy lundi soir face à Newcastle, Thomas Tuchel s'est attiré les foudres de certains observateurs, à l'image de Gary Neville.

L'ancien joueur de Manchester United ne comprend pas le choix de l'entraîneur des Blues : "Je dois dire qu'il ne ressemble pas à ce que je pense d'un gardien de but qui devrait être dominant dans tous les domaines. Il n'avait pas l'air d'un grand gardien de but et, honnêtement, je pensais qu'il serait remplacé et parti pour toujours. C'est probablement l'arrogance d'un manager de haut niveau qui pense qu'il peut améliorer tout le monde en travaillant avec lui, alors que le dernier manager ne pouvait pas tirer le meilleur de lui", a commenté le consultant de 'Sky Sports'.