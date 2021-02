Gasperini concentrÃ© sur Naples

L'entraîneur de l'Atalanta, Gasperini, ne pense pas au Real Madrid. Enfin, pas encore. Du moins, c'est ce qu'il a dit lors de la conférence de presse d'avant-match contre Naples.

"Si je dois choisir, la priorité est le match contre Naples. Nous sortons d'une semaine normale et la situation est différente par rapport au match nul 3-3 contre le Torino, qui était le dixième en 30 jours", a-t-il déclaré.

Cependant, il n'a pas caché la difficulté de ne pas se projeter au match de la Ligue des champions mercredi : "Jouer contre Naples est un avantage. C'est un match important et nous ne penserons donc pas au Real".

"La compo contre Naples ? La meilleure possible. Nous allons tous bien, sauf Maehle, qui ne participera pas au match en raison d'une blessure à la cuisse, et Hateboer, qui n'est pas disponible", a-t-il ajouté.

Enfin, il a évoqué les nombreuses blessures du Real Madrid : "Toutes les équipes ont des blessés. Naples a également été malchanceuse. Il est clair que si vous perdez des joueurs forts, vous allez manquer de quelque chose".

"La Ligue des champions est très difficile, les matchs sont plus équilibrés qu'en championnat. De plus, nous allons rencontrer l'équipe qui a le plus de titres dans le monde. Les joueurs qui portent leur maillot sont toujours à un très haut niveau", a-t-il ajouté à propos du match contre les Merengue.