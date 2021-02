Gasperini déjà concentré sur le Real

Alors que l'Atalanta tente de trouver une certaine cohérence en Serie A, le match de Ligue des champions contre le Real Madrid est tout proche.

Gian Piero Gasperini, l'entraîneur, a été interrogé sur l'équipe "merengue" après la victoire 0-1 contre Cagliari dimanche et a admis qu'il pensait déjà à l'équipe de Zidane.

"Nous avons vu jouer le Real et nous avons vu que c'est une équipe forte au-delà de la période négative qu'elle a connue. Il y a des joueurs importants, forts, rapides, techniques", a-t-il déclaré à 'Sky Sport'.

"À partir de lundi, on pensera au Real Madrid. Le dimanche, on joue à Naples et le mercredi, on a Madrid. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le temps d'y penser car on avait beaucoup de matches, mais maintenant on en a", a-t-il conclu.

L'Atalanta a encore souffert en championnat, mais un but magnifique de Luis Muriel a donné à l'équipe de Bergame une victoire qui lui permet de continuer à se battre pour les places en Ligue des champions.