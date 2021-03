Gasperini : "Nous n'allons pas à Madrid pour faire du tourisme"

Avant de s'envoler pour Madrid et y disputer le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, l'Atalanta Bergame a pris trois points en Serie A contre La Spezia vendredi soir (3-1).

Après la rencontre, Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de La Dea, s'est montré optimiste concernant le match retour face au Real : "C’est normal d'être confiant, nous n'allons pas à Madrid pour faire du tourisme, c'est un résultat difficile à remonter, nous n'avons pas découvert aujourd'hui la valeur de Madrid, mais nous sommes motivés parce que nous n'avons pas pu jouer le match aller, nous avons dû souffrir en défense, et nous n'avons pas pu jouer à onze contre onze", a déclaré l'Italien auprès de 'Sky Sport'.

Gian Piero Gasperini a également assuré qu'il pensait la qualification possible : "C’est un match que nous sommes fiers de jouer, avec une qualification qui n'est pas encore perdue. Nous pouvons essayer, cela nous donne de la satisfaction. J'ai plus ou moins décidé du onze, mais nous devrons jouer le match avec quinze joueurs. L'idéal est d’emmener le match jusqu'au bout et de rester en vie", a-t-il ajouté.