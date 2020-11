Gasset loue Ben Arfa après la victoire face à Rennes

Auteur d'une jolie prestation face au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa a permis aux siens de prendre 3 points face à l'équipe de Julian Stéphan. Son coach, Jean-Louis Gasset est revenu sur la prestation et le rôle de l'ancien Niçois.

"(...) quand on mène, on sait qu'on va défendre bec et ongles le résultat, on l'avait déjà fait, je ne suis pas surpris par cet état d'esprit. Ben Arfa, il avait tellement envie de faire un bon résultat... Il n'aime pas perdre, il n'a pas l'habitude dans sa carrière de trop perdre. Quand il a vu qu'on perdait deux matches d'affilée... Mais quand il montre l'exemple et qu'il vient défendre, toute l'équipe va derrière lui, et ça, c'est un bon signe", a-t-il declaré.

Le week-end prochain, Ben Arfa retrouvera un autre de ses anciens clubs, le Paris Saint-Germain. Espérons pour les Girondins que le natif de Clamart soit dans sa forme des grands soirs pour cette affiche.