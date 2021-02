Gattuso s'explique sur son nouveau look

Gennaro Gattuso est apparu ce samedi, pendant Napoli-Juventus en Serie A, avec une moustache un peu particulière : pas de barbe ni de bouc.

Et bien que cela puisse sembler être une blague pour certains, 'Sky Sport' lui a demandé pourquoi... et l'entraîneur italien a révélé : "La vérité est que je me suis coupé la barbe et j'ai fait un trou dans mon visage".

"Je ne voulais pas aller chez le coiffeur parce qu'il parle trop et Valerio Fiori m'a prêté son rasoir. Le problème, c'est qu'il a le même depuis 2003 et que cela m'a abîmé la barbe, alors j'ai dû tout couper. C'est un problème, je sais", a-t-il ajouté.

Gattuso a également déclaré en réponse aux dernières critiques : "Il nous manque beaucoup de joueurs, on a fait preuve d'esprit d'équipe et on a su souffrir. Si j'avais eu le moindre doute sur cette équipe, je serais déjà chez moi, loin d'ici".

"Je sais que ces gars m'écoutent et si quelqu'un pense que je ne suis pas à la hauteur de Naples, je m'en fiche. J'accepte les critiques, mais pas les attaques personnelles", a-t-il ajouté.