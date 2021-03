Gattuso, vers la Premier League ?

L'avenir de Gennaro Gattuso à Naples est de plus en plus incertain, et est fragilisé depuis l'élimination surprise de Naples en Europa League contre Grenade.

Les médias italiens rapportent que l'entraîneur italien ne sera pas retenu par Naples à la fin de la saison, et en Angleterre, certains le voient déjà rejoindre la Premier League.

Selon les informations de 'TMW', Nuno Espirito Santo pourrait lui aussi voir son aventure se terminer à la fin de saison à Wolverhampton, après un exercice irrégulier chez les Wolves.

Le média indique qu'un départ de Nuno pourrait provoquer une arrivée de Gattuso.