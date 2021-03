Genésio répond aux critiques de Depay

Bruno Genésio, l’entraîneur du Stade Rennais, a été tancé par son ancien joueur à Lyon, Memphis Depay. Une provocation verbale face à laquelle il n’est pas resté sans réaction.

Le capitaine des Gones a déclaré il y a quelques jours qu’il préférait Rudi Garcia à son premier coach à l’OL. En outre, il a reproché à ce dernier « son manque de confiance et de communication ». Des piques qui ont forcément heurté l’égo de l’ancien entraineur lyonnais.

Au micro de 'Canal+', ce samedi, Genésio a donc répondu du tac-au-tac à la star hollandaise. « Pas grand-chose (à déclarer à cela ndlr) si ce n’est que je crois que c’est avec moi qu’il a signé sa meilleure saison en terme de statistiques. Même si celle-ci n’est pas terminée. Cela veut dire quelque part peut-être que l’avoir mis de temps en temps remplaçant lui a servi. »

C’est en effet avec Genésio que Depay a signé son meilleur exercice en France. C’était lors de la saison 2017/2018, il avait marqué 19 buts et délivré 9 passes décisives.

« Il a fait sa meilleure saison avec moi »

« Cela lui sert aujourd’hui, a-t-il poursuivi. A la fois pour être le très bon joueur qu’il est aujourd’hui mais aussi peut-être en tant que meilleur coéquipier. Je vois effectivement qu’il prend plus de responsabilités et que, dans l’état d’esprit, c’est l’un des leaders de l’équipe. Je me dis que j’ai certainement eu une influence sur son comportement d’équipier. Finalement il a fait sa meilleure saison avec moi ».

Avec cette passe d’armes, on peut regretter que Lyon et Rennes n’aient plus à s’affronter cette saison en Ligue 1. Autrement, les retrouvailles entre les deux hommes auraient été très pimentées.