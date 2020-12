Dybala et Ronaldo font gagner la Juve

Cinq jours après sa démonstration en Ligue des champions face au Barça (3-0 avec un doublé de Cristiano Ronaldo), la Juventus a souffert pour s'imposer sur le terrain du Genoa, pourtant avant-dernier de Serie A au coup d'envoi du match.

Dybala débloque son compteur en Serie A

La Juventus n'a pourtant mis que deux minutes pour faire trembler les filets. Mais Adrien Rabiot s'étant aidé du bras pour marquer, le but était logiquement refusé et le Français écopait d'un carton jaune.

Si la Juventus dominait le Genoa, il s'agissait surtout d'une domination stérile. Perin était sollicité par McKennie (10e) et Dybala (45+1e) mais s'interposait avec brio à chaque fois.

En deuxième période, la Juventus parvenait enfin à faire sauter le verrou du Genoa. Après une passe de McKennie, Dybala prenait le temps de contrôler et d'ajuster Perin. L'Argentin était chaleureusement félicité par ses coéquipiers puisqu'il venait d'inscrire son tout premier but de la saison en Serie A.

La Juventus pensait alors avoir fait le plus dur mais à la surprise générale, le Genoa égalisait quatre minutes plus tard ! Sur la première véritable occasion du Genoa, Sturaro, ancien de la Juve, surgissait au second poteau et envoyait une volée du droit au fond des filets.

Ronaldo soigne ses stats

Avant et après cette égalisation, Chiesa (59e) et Dybala (66e) marquaient mais ces deux buts étaient logiquement refusés pour des positions de hors-jeu.

À un quart d'heure de la fin, la Juventus obtenait un penalty après une faute de Rovella sur Cuadrado dans la surface. Cristiano Ronaldo transformait la sentence et redonnait l'avantage à la Vieille Dame (77e).

À la 89e minute, Ronaldo s'offrait un doublé, encore sur pénalty, après une sortie mal maîtrisée de Perin dans les pieds de Kulusevski et clôturait ainsi le score.

Avec de doublé, Cristiano Ronaldo totalise dix buts en seulement sept matches de Serie A cette saison.

Avec cette victoire, la Juventus reste à la quatrième place du classement (avec 23 points) mais reste invaincue cette saison en championnat et est toujours au contact des leaders : 26 points pour l'AC Milan qui reçoit Parme ce soir, à 20h45; 24 points pour l'Inter et 23 pour le Napoli.