Georginio Wijnaldum dément un accord avec le Barça

En fin de contrat en juin prochain, Georginio Wijnaldum pourrait quitter Liverpool à l'issue de la saison et signer librement avec le club de son choix. Certains échos ont récemment rapporté un accord verbal entre le milieu néerlandais et le FC Barcelone. Une information fermement démentie par l'intéressé en conférence de presse ce mardi dans le cadre des qualifications au Mondial 2022.

"On parlera toujours de ces choses et de mon avenir, mais comme je l'ai dit à d'autres occasions, je n'ai pas encore de nouvelles. Ils disent cela dans les médias, mais je n'ai pas de nouvelles. Quand il y en aura, j'en parlerai, mais il n'y a pas de nouvelles. Je suis ici maintenant pour parler des matchs contre la Turquie, la Lettonie et Gibraltar", a-t-il déclaré.