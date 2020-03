Lopez prêt à jouer "tous les 3 jours"

"Ma position, c'est que dans un premier temps, les places en championnat se gagnent sur le terrain. On a un problème de date butoir qui est le 30 juin à cause des fins de contrat et des assurances. Rien qu'en France, ça doit dépasser les 120-130 joueurs. Cette date butoir, c'est la seule réalité qu’on a aujourd’hui."

"On ne sait pas quand on va atteindre le pic, quand ça va s’inverser, mais si on travaille à partir de cette date-là, qu’on se dit que dans le pire des cas, l’Euro n’a pas lieu et les Coupes d’Europe sont annulées, il ne nous reste plus que les championnats," décrypte ainsi le président lillois.

"S’il nous reste un mois - on va prendre du 1er juin au 30 juin - eh bien, pour le LOSC, c’est sur le terrain que je veux gagner ma place et je suis prêt à jouer 10 journées en 30 jours, sans problème. Et je sais que j’aurai des cartons, des joueurs suspendus, des blessés, mais tous les autres auront pareil et l’équité sportive sera garantie puisque tout le monde aura à domicile et à l’extérieur les mêmes matches," estime ainsi Lopez.