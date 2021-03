Gerard Moreno très heureux à Villarreal

Gerard Moreno vit l'un des meilleurs moments de sa carrière. Les chiffres de BeSoccer Pro le montrent : en 2021, l'attaquant compte 11 buts et 6 passes décisives en 13 matchs.

Après la prestation de jeudi contre le Dynamo Kiev, l'Espagnol s'est confié à 'AS' après le match d'Europa League : "Nous sommes heureux de passer ce match et de nous qualifier pour les quarts de finale. Je suis très heureux pour nos supporters, car j'aimerais les voir ici sur le terrain, mais comme ils ne peuvent toujours pas venir, ils ont au moins la joie de continuer à rêver en Europe."

"Peut-être, oui, je peux être dans le meilleur moment de ma carrière. J'espère pouvoir continuer à aider l'équipe à ce niveau pendant longtemps. Pas seulement dans les passes décisives ou les buts, mais aussi dans le travail à chaque match et dans le fait de donner du plaisir aux gens. Il reste deux mois de championnat et nous sommes à un moment clé, donc je veux aider à faire de grandes choses", a-t-il ajouté.

En outre, Gerard Moreno a reconnu qu'il apprécie chaque match qu'il joue : "Je pense que l'idée du jeu de cette équipe est bénéfique pour nous, les attaquants. Je me sens à l'aise et en confiance sur le terrain, ce qui me permet d'être meilleur".

"De plus, ils me laissent libre sur le terrain, ce qui me permet de me lier pour sortir le ballon, construire les actions ou les conclure moi-même, ce qui est quelque chose qui me profite également. En plus de cela, j'ai d'excellents coéquipiers dans l'équipe, de grands joueurs qui rendent tout plus facile. Et si vous mettez tout cela ensemble, à la fin les efforts payent et vous générez beaucoup plus de confiance pour jouer", a-t-il ajouté.

Gerard Moreno a également reconnu qu'il ne voit pas plus loin que la saison en cours : "Je ne pense pas à autre chose qu'au jour le jour. Je l'ai toujours dit et je le répète, je suis très bien à Villarreal, je me sens très heureux et je vois la confiance qu'ils ont en moi".

"Je sens l'appréciation des gens et de tout le monde au club, je suis très heureux ici. C'est pourquoi je ne complique pas les choses, je vais au jour le jour, je pense à m'amuser et à aider l'équipe. J'ai de nombreux défis passionnants à relever cette saison, je suis donc concentré sur cela", a-t-il conclu.