Gerrard a des regrets sur son départ de Liverpool

Steven Gerrard aurait aimé signer un nouveau contrat à Liverpool pour jouer sous les ordres de Jurgen Klopp, lui qui a refusé de signer une prolongation d'un an avant de s'installer aux États-Unis.

Steven Gerrard, qui a disputé plus de 700 matches pour Liverpool entre 1998 et 2015, est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. L'ancien international anglais a remporté neuf trophées à Anfield, dont la Ligue des champions, tout en inscrivant 186 buts et délivrant 143 passes décisives.

Il a finalement quitté les Reds pour relever un nouveau défi en MLS avec le LA Galaxy, où il a passé un an avant d'annoncer sa retraite.

Le joueur de 40 ans admet aujourd'hui qu'il regrette d'avoir dû interrompre sa carrière à Liverpool si tôt, l'occasion de jouer pour Klopp au début de son règne couronné de succès ne lui étant plus offerte.

"Avec le recul, j'aurais aimé signer le dernier contrat d'un an qui m'a été proposé par Liverpool, car j'aurais eu la possibilité de jouer un peu sous les ordres de Jurgen Klopp", a déclaré Gerrard au 'Daily Mail'. "Il y a un petit peu de regret - et je dis petit parce que je suis en Ecosse. J'ai fait un voyage fantastique à Liverpool et les hauts que ce club m'a fait vivre sont des souvenirs que je n'oublierai jamais et que je chérirai toujours, et j'y pense tous les jours. En même temps, j'ai eu des moments que j'ai essayé de dépasser en termes de bas, mais je ne veux pas toujours parler des hauts et des bas. Je veux revenir sur ce voyage avec tendresse parce que j'ai vécu mon rêve, j'ai joué pour mon équipe locale et j'ai réalisé des choses dont je n'avais jamais rêvé."

Après avoir raccroché les crampons, Gerrard s'est rapidement lancé dans l'obtention de ses diplômes d'entraîneur et a décroché son premier rôle de manager avec les Rangers, géants de la Premier League écossaise, en 2018.

A 40 ans, il a fait forte impression à Ibrox, en aidant le club de Glasgow à dépasser le Celtic au classement, ce qui a conduit à spéculer sur le fait qu'il pourrait un jour succéder à Klopp sur le banc d'Anfield.

Selon lui, un retour en Premier League serait très intéressant, mais il ne vise pas encore le haut du panier à Liverpool. "On me pose souvent cette question sur Liverpool et je ne veux pas vraiment m'y intéresser parce que ce n'est pas quelque chose qui me concerne", a ajouté M. Gerrard. "Je rêve d'aller un jour dans le sud et d'y diriger des équipes, mais je ne suis pas pressé, je n'ai ni date ni heure. Je suis très fier du club et des efforts déployés ces dernières années et j'adore voir Liverpool où ils se trouvent actuellement. Je dois me concentrer sur mon travail actuel, qui est une opportunité fantastique pour moi et un travail énorme."