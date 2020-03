Gerrard dément les rumeurs de départ

Steven Gerrard traverse une des périodes les plus compliquées de sa jeune carrière d'entraineur, avec les Glasgow Rangers. Les Écossais ont été éliminés par Hearts of Midlothian en 1/4 de finale de Coupe d'Écosse ce samedi.

Les rumeurs font écho d'un possible départ de l'ancien joueur de Liverpool. Mais il s'est chargé lui même de démentir les spéculations en conférence de presse ce mardi.

"Après la rencontre le week-end dernier, j'ai réfléchi intérieurement, et j'ai partagé ces réflexions avec mon entourage. Et je suis prêt à continuer. Je me sens bien, prêt pour le prochain défi, contre Hamilton. Je suis ici. J'ai signé pour rester ici." a assuré l'Anglais.

"I have done a real, lot of thinking to myself and shared those thoughts with some people who are around me. I am ready to go again."



Steven Gerrard has been speaking ahead of the visit of Hamilton tomorrow.



