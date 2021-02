Gerrard est inarrêtable avec les Rangers

Ce que font les Rangers cette année est incroyable. Le groupe dirigé par Steven Gerrard est leader de la ligue écossaise avec 82 points et compte 18 points d'avance sur son dauphin. De plus, ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League.

Gerrard comptabilise 150 matchs avec le club écossais, domine le championnat et se dirige tout droit vers un titre de champion d'Écosse en tant qu'entraineur en fin de saison.

Mais les Rangers ne brillent pas qu'en championnat, ils seront également présents en huitièmes de finale de l'Europa League après un succès 5-9 (score cumulé) contre Antwerp.

Suite au tirage au sort qui a eu lieu ce vendredi à Nyon, l'équipe de Gerrard a un adversaire, et il s'agit du Slavia Prague, qui a éliminé Leicester au tour précédent.

Quand on analyse les statistiques du club de Glasgow, on sait qu'ils seront des rivaux difficiles à battre : ils en sont à 43 matchs joués, 36 victoires, 6 nuls et 1 seule défaite, avec une différence de buts de +112.