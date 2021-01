Gerrard et les Rangers proches d'un premier titre en 10 ans

Les Rangers ont fait un énorme pas vers le titre de la Premier League écossaise en disposant ce samedi de leur vieux rival du Celtic à domicile (1-0). Un but contre son camp Callum McGregor à la 70e minute leur a offert la victoire dans ce Old Firm. Un derby particulier puisqu'il commémorait les 50 ans du drame d'Ibrox Park.

L'équipe de Steven Gerrard, toujours invaincue cette saison, a désormais une avance impressionnante de 19 points au classement. Les Gers sont bien partis pour être couronnés pour la première fois depuis 2011. C'était juste avant leur rélégation administrative en quatrième division.

Le Celtic a encore trois matchs en retard, mais les espoirs des Bhoys de décrocher un 10e titre consécutif semblent de plus en plus minces. Ce résultat accentue, par ailleurs, la pression sur le manager Neil Lennon.

Les champions de titre ont dominé une bonne partie de ce match à Ibrox, mais la donne a changé lorsque l'Israélien Nir Bitton a été expulsé après 62 minutes de jeu. Callum McGregor a ensuite donné l'avantage aux locaux, en envoyant le cuir dans ses propres filets. C'était le seul but du match et ce fut plutôt flatteur pour les Rangers, qui n'ont cadré aucune de leurs tentatives.

Le Celtic a pris un excellent départ et il a fallu deux arrêts cruciaux du gardien Allan McGregor pour empêcher les visiteurs de prendre rapidement les devants. Le brillant portier a frustré Odsonne Edouard, qui n'avait pas joué lors de la dernière rencontre entre les équipes, que les Rangers ont remportée 2-0 en octobre. Le gardien des Rangers a ensuite produit un arrêt du bout des doigts encore meilleur pour faire basculer un tir de 25 verges de Leigh Griffiths qui était destiné à trouver le coin supérieur des buts.

Gerrard a ensuite incorporé Ianis Hagi - qui avait été écarté du onze de départ à la place de Ryan Kent - et le rendement de sa formation a commencé progressivement à s'améliorer. Les Rangers ont eu un gros coup de pouce lorsque Bitton a été expulsé après avoir déstabilisé Alfredo Morelos au sol alors que le Colombien semblait se diriger vers le but. Ils sont passés devant au tableau d'affichage à la 70 minute, Joe Aribo envoyant un corner de Tavernier sur Callum McGregor, dont le bras a dévié le ballon dans le mauvais sens et surpris le gardien Vasilios Barkas.

Le remplaçant du Celtic, Mohamed Elyounoussi, s'est offert la dernière opportunité des visiteurs et qui n'a rien donné. Les Bhoys viennent de perdre trois derbies consécutifs en championnat pour la première fois depuis 2008.