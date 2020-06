Ghoulam sur les tablettes du Fenerbahçe

Après six ans passés à Naples, l’arrière algérien Faouzi Ghoulam pourrait changer d’air cet été. D’après le journal turc 'Haber', l’ex-sociétaire de l’AS Saint-Etienne est en contacts avec le Fenerbahçe d’Istanbul.

En mal de temps de jeu à Naples, Ghoulam serait en quête d’un rebond afin de donner un nouvel élan à sa carrière. Selon la source en question, Jorge Mendes serait intervenu pour proposer ses services au 'Fener'. Une option qui a immédiatement intéressé les responsables de ce club.

Agé de 29 ans, Ghoulam a un contrat avec Naples qui expire en 2022. Sa valeur marchande, qui tournait aux alentours de 25 millions d'euros il y a à peine un an, serait tombé à 9 millions d'euros selon le site 'transfermarkt'.

Ghoulam, qui a longtemps été immobilisé pour cause de blessures, n’a plus connu de saison pleine depuis l’exercice 2016/17. Son état de forme et sa capacité à enchainer les rencontres soulèvent aujourd’hui un vrai point d’interrogation.