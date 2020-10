Giggs croit en la réussite de Cavani à MU

Edinson Cavani a toutes les cartes en main pour avoir un impact immédiatement à Manchester United, semblable à celui qu'avait connu Bruno Fernandes durant la saison écoulée. C'est ce qu'estime Ryan Giggs, l'ancien ailier des Red Devils.

El Matador est arrivé à MU lors du dernier jour du mercato. Un transfert qui n'a rien coûté aux Red Devils puisque l'ancien parisien était libre de tout engagement. Cela étant, ce mariage suscite des interrogations, car le joueur n'est plus très jeune (33 ans) et il n'a encore jamais évolué dans le championnat anglais. Parviendra-t-il à s'adapter à cette ligue et à la formation d'Ole Gunnar Soslkjaer ?

"Cavani est ce dont Man United avait besoin"

La question a été posée à Ryan Giggs, l'ex-icône de MU, et pour ce dernier il n'y a aucun doute quant au fait que Cavani va répondre aux attentes. Dans une intervention pour la YouTube Webby & O'Neill, le Gallois a souligné que le dernier transfuge des Red Devils a juste besoin de temps pour retrouver ses capacités physiques après sept mois sans joueur.

"J'ai affronté Cavani lors de mon deuxième match pour le Pays de Galles et il était meilleur que Luis Suarez dans ce match. Je ne pensais pas qu'il était si bon. C'était un vrai danger. Il n'a pas joué depuis longtemps donc il est peut-être un peu en difficulté sur le plan athlétique. Mais ce que MU vient d'obtenir, c'est ce que les fans réclamaient. Un véritable avant-centre qui peut mener la ligne d'attaque. Nous avons Marcus [Rashford], Martial qui est moitié ailier, moitié avant-centre. Cavani est un attaquant, une vraie pointe. Il a l'expérience. J'espère, tout comme Bruno, qu'il rendra les joueurs autour de lui encore meilleurs."a-t-il déclaré.

Cavani est toujours en attente de faire ses débuts avec MU. Il espérait effectuer son baptême de feu contre Paris mardi dernier, mais Soslkjaer a préféré rester prudent et attendre qu'il soit en pleine possession de ses moyens. Sans lui, l'équipe anglaise a remporté une victoire convaincante au Parc (2-1).