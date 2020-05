Giggs explique pourquoi United a vendu Beckham

Le départ de David Beckham, la grande référence de Manchester United, au Real Madrid en 2003 a été assez surprenant. Le joueur anglais était une légende à Old Trafford et on pensait qu'il ne quitterait jamais l'équipe anglaise, mais il s'est avéré que son histoire allait être très différente.

Ryan Giggs, autre légende des Red Devils et coéquipier de l'ancien milieu de terrain, explique son départ de 'BeIN Sports' : "Beckham, c'était trop. Il se disputait toutes les semaines et à la fin, il n'y avait qu'une seule solution : partir."

Le Gallois a déclaré que Sir Alex Ferguson a toujours su comment gérer ses joueurs difficiles : "Je me suis moi-même mis en colère contre lui à plusieurs reprises. Six ou sept fois mon salaire a été suspendu à cause de disputes avec Ferguson."

"Il n'est pas toujours facile d'entendre que vous n'avez rien fait lors d'un match. Puis il finissait par me montrer que j'étais important pour lui et pour le club, mais il n'arrêtait pas de me suspendre mon salaire pour montrer son autorité", conclut Giggs.