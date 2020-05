Giggs recommande une pépite galloise à United

Joe Rodon attire les clubs de Premier League depuis plusieurs années maintenant, et commence à faire de plus en plus parler de lui du côté de Swansea.

À l'âge de 22 ans, le défenseur gallois a été lancé en sélection par le sélectionneur Ryan Giggs et a participé à ses premières rencontres en sélection en septembre dernier.

Le joueur a déjà un rôle important en sélection comme en club et, selon les informations du 'Daily Mirror', Manchester United s'intéresserait aux services du défenseur du Pays de Galles.

Solskjaer souhaiterait renforcer sa défense centrale et Giggs recommanderait le transfert de Rodon aux Red Devils. Il s'agirait d'un nouveau international gallois à rejoindre United, après l'arrivée triomphante de Daniel James la saison passée.