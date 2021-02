Gignac confiant avant d'affronter Palmeiras en demi-finale

Gignac a été la clé de la victoire des Tigres contre Ulsan Hyundai. L'équipe mexicaine est arrivée en demi-finale de la Coupe du monde des clubs grâce à un doublé de son attaquant vedette.

Après le match, le Français a clairement indiqué qu'ils ne se mettent pas de limite dans le tournoi. "On a gagné ce soir et c'est le plus important, c'est l'objectif. On sait qu'on peut écrire l'histoire et on veut le faire. On va bien se reposer car on a un adversaire de taille à affronter", a-t-il déclaré à propos de Palmeiras.

Lors du quart de finale contre les Coréens, Gignac a admis qu'aucune équipe n'est facile à battre à ce niveau : "Ces matchs se jouent sur des détails, ils ont ouvert la marque sur corner, on a égalisé de la même manière et sur un autre corner, il y a main et pénalty."

"Les matches sont comme ça, aucun adversaire n'est facile, on est dans un championnat du monde", conclut l'attaquant des Tigres.