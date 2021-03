Gignac : "Entraîner l'OM, pourquoi pas ?"

L’attaquant français André-Pierre Gignac a fait savoir qu’il était toujours à la disposition de Didier Deschamps et évoque aussi un éventuel retour à l'OM.

L'attaquant vétéran de 35 ans est encore cité parmi les meilleurs buteurs tricolores. Une nouvelle saison prolifique avec son équipe mexicaine des Tigres lui permet même d'envisager un éventuel retour en Bleu.

Si le sélectionneur national Didier Deschamps semble l'avoir oublié, lui n’écarte pas du tout un comeback. C’est ce qu’il a confié ce mardi soir pour Top of The Foot de RMC. "Je n’ai jamais pris ma retraite internationale. Pour représenter son pays, il n’y a pas de oui ou de non. C’est une obligation. Mais en fait, je n’en vois pas l’utilité car cela fonctionne très bien", a-t-il glissé.

Celui qui avait frappé le montant face au Portugal en finale de l'Euro 2016 n'a pas encore digéré cette épopée malheureuse à domicile et surtout, son raté : "C’est un truc de malade quand on y repense. Je n’ai pas dormi pendant des mois. Les jours suivants, je rêvais que j’avais mis le but et que je fêtais ça avec les copains."

Quid d'un éventuel retour à l'OM ? La formation dont il a porté le maillot pendant cinq ans... Selon APG, ce n'est pas à l'ordre du jour. "En tant que joueur, ce n'est pas possible. Je le dis en toute sincérité, ils n'ont pas besoin de moi, a déclaré l'attaquant des Tigres. Mais entraîner l'OM, pourquoi pas ? J'ai cette ambition de devenir entraîneur, oui", a-t-il asséné.

Pour rappel, Gignac n’a plus joué en équipe de France depuis le 10 octobre 2016.