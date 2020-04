Neuvième de Premier League cette saison, Arsenal n'est plus aussi dominateur sur la scène anglaise qu'il ne l'a été par le passé. Les Gunners ne jouent plus les premiers rôles en Premier League et doivent se contenter de jouer la Ligue Europa le jeudi soir, plutôt que la Ligue des champions. Une situation dure à vivre pour les supporters du club ainsi que pour les anciennes légendes des Gunners. Dans une interview accordée à 'France Football', Gilberto Silva a analysé la situation d'Arsenal.

"Ces dernières années, la situation a été compliquée à Arsenal. Ils ont des joueurs très semblables au milieu, avec des profils qui se ressemblent et pas vraiment de joueurs dans le profil “Patrick Vieira”, ou même mon profil. Le seul qui y ressemble, ça a pu être Mohamed Elneny, qui ne jouait pas. Mais ils n'ont pas vraiment eu ce type de joueurs pour couvrir le poste de milieu défensif. Arsenal joue toujours vers l'avant, essaye de déployer un jeu offensif, et ce n'est pas simple de trouver quelqu'un capable d'allier la capacité à faire du jeu, à faire vivre, et à faire le travail de l'ombre en phase défensive", a déclaré l'ancien Gunner.

"Arsenal a les capacités pour revenir sur le devant de la scène"

Gilberto Silva considère qu'Arsenal doit retrouver sa patte pour aller mieux : "Le style de l'équipe, le style qu'Arsenal a développé toutes ces années, surtout avec Arsène Wenger, a une importance toute particulière. Ce fut la base de la construction d'un style et une part de l'histoire du club. Tout le monde sait comment Arsenal doit jouer, et tout le monde l'analyse : 'Ça, c'est le jeu d'Arsenal'. C'est toujours ce qu'Arsène a essayé de mettre en place et exigé de son équipe : du jeu offensif. Sur certains points, si Arsenal ne joue pas comme ça, cela se voit. Spécialement pour ceux qui ont suivi le club sur les 15 ou 20 dernières années. Le style, c'est très important pour chacun. Créer une philosophie propre et jouer son jeu."

"Revenir au top ? Cela ne va pas être simple de revenir à ce niveau-là. Car mis à part les moyens dont Arsenal dispose pour progresser, d'autres concurrents font les choses bien. Que ce soit Liverpool ou Manchester City, par exemple. Mais je pense que le club a les capacités pour revenir sur le devant de la scène. Et j'espère qu'ils vont le faire rapidement. En ce moment, ce n'est pas simple, évidemment, car personne ne peut montrer ce qu'il fait. Mais je pense que le temps pourra permettre cela : avoir des résultats, jouer un beau football à nouveau et gagner des trophées", a ajouté le Brésilien.

Gilberto Silva garde un très bon souvenir de son passage à Arsenal, où il a fait partie de l'équipe des Invincibles en 2004 : "J'y suis resté six ans. Et, honnêtement, l'année des Invincibles ne peut être que ce souvenir, suivi par le parcours en Ligue des champions qui nous a conduits en finale face à Barcelone en 2006. Ç'a été un très bon moment. Et je crois que dans l'ensemble, les résultats ont été très bons. Il y a eu des trophées, et c'est très important de pouvoir regarder en arrière et de se dire que le travail fait par tout le monde a abouti sur quelque chose."