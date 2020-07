Giroud dépasse Louis Saha

Olivier Giroud est revenu plus qu'en forme que jamais. Le Français, qui avait longtemps été annoncé sur le départ cet hiver et ne comptait plus pour Lampard, vient de prouver à son coach qu'il avait tort de le laisser sur le banc.

Depuis le retour de la Premier League, le Grenoblois enchaîne les bonnes prestations ainsi que les buts. Il a claqué 6 buts lors des 7 dernières rencontres disputées.

Ce dimanche, pour le clap de fin de la Premier League, Giroud s'est une nouvelle fois montré efficace devant les buts adverses en inscrivant le deuxième but de la rencontre, lui permettant de dépasser Louis Saha (85 buts) au classement des meilleurs buteurs français en Premier League.

L'ancien gunner a inscrit sa 86e réalisation dans le championnat anglais, il reste toutefois derrière Anelka (125) et de Thierry Henry (175).