"Giroud est encore là pour un bon bout de temps"

Si Olivier Giroud n'a pas toujours vécu des moments faciles depuis son arrivée à Chelsea, l'attaquant français n'a rien lâché et vit une très bonne période en cette fin d'année.

L'attaquant au mental d'acier a impressionné lors des dernières semaines et a su entrer en concurrence avec Tammy Abraham. Frank Lampard est très satisfait du comportement du Français, tout comme son sélectionneur Didier Deschamps.

Dans un entretien pour 'L'Équipe', le sélectionneur des Bleus s'est dit très heureux du travail de Giroud et a tenu à rassurer l'attaquant de 34 ans en ce qui concerne sa place au sein de l'équipe de France.

"Il est encore là pour un bon bout de temps vu ses dernières performances. Moins qu'il y a quelques années quand même, parce que le temps passe, mais pour quelque temps vu son mental. C'est son mérite de ne jamais rien lâcher. Mais on le sait : plus c'est dur et plus il s'accroche", a reconnu Didier Deschamps.

"Je ne l’ai jamais mis en garde. Je ne suis pas son conseiller. Je lui ai juste donné mon avis. Après, ce sera sa décision. Olivier sait que son temps de jeu était limite ces derniers temps. Il a encore renversé la situation. La donne a changé. Comme elle changera peut-être en février ou en mars", a ajouté le sélectionneur des Bleus.