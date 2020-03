Giroud, Icardi, Thiago Silva... Les fins de contrat, on en fait quoi ?

Il s'appellent Olivier Giroud, Thiago Silva et Mauro Icardi et au 30 juin prochain, leurs contrats signés avec leurs clubs respectifs expireront.

Ces joueurs se retrouveront dans une situation bien particulière alors que les grands championnats européens sont à l'arrêt à cause du coronavirus.

Avant de se pencher sur cette situation inédite, voici un échantillon des joueurs concernés, histoire de découvrir l'ampleur du désastre. En Italie, pays le plus durement touché par le coronavirus, on retrouve pas mal de stars.

Smalling et Mkhitaryan sont prêtés à la Roma. Young, Alexis Sanchez sont prêtés à l'Inter. Ibrahimovic, Biglia, Bonaventura seront en fin de contrat à Milan.

Et à la Juve, la vieille garde Buffon et Chiellini sera en fin de bail. Alors que selon l'hypothèse la plus optimiste, le championnat italien reprendrait le 3 mai, on imagine bien que les contrats ce ces joueurs pendront fin avant que ne s'achève la saison.

En Liga, la situation pourrait avoir un impact sur 115 joueurs dont les baux expirent avec leur club actuel au dernier jour de juin.

La situation pourrait affecter 19 des 20 meilleurs clubs, seul le FC Barcelone n'étant pas impliqué dans ce problème potentiel.

Le président de la fédération Espagnole de Football Luis Rubiales promet des "mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle".

Mais comment agir concrètement pour garantir l'équité sur le terrain alors qu'un club comme Leganes, équipe menacée par la relégation, aura pas moins de... 14 joueurs sans contrat au 1er juillet ?

Un certain Alphonse Areola est concerné au Real Madrid, tandis qu'à la Real Sociedad, Martin Odegaard est dans ce cas de figure.

Quid de la Premier League ? Le championnat le plus riche du monde est confronté au même problème et plusieurs grands cubs sont touchés.

À Chelsea, on pense bien sûr à Olivier Giroud. Mais Willian, Pedro ou encore Willy Caballero sont dans le même cas de figure.

Manchester City, David Silva et Claudio Bravo sont concernés avec Adam Lallana et Nathaniel Clyne côté Liverpool.

Enfin et surtout, la Ligue 1 risque d'être très impactée par cette situation. Rien qu'au PSG, des joueurs comme Thiago Silva, Mauro Icardi, Kurzawa ou encore Meunier ne seront plus engagés contractuellement à partir du 30 juin.

Didier Quillot, le directeur général de la LFP, a évoqué ce sujet lors d'un point presse téléphonique. "La fin de saison ? Ce sera le 30 ou au-delà. S'il faut aller au-delà, on ira et on s'adaptera avec les clubs, avec les joueurs. Les contrats se terminent au 30 mais là-dessus l'UNFP et la Fifpro travaillent et sont aussi parties prenantes de la solution. S'il faut jouer tous les trois jours on jouera tous les trois jours. L'UEFA a convenu qu'on pourra jouer quand on veut et plus les ligues le week-end et l'UEFA la semaine. L'objectif c'est d'arriver à jouer dès qu'on pourra jouer. Il y a de la bonne volonté, il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le risque sanitaire. Mais dès que le risque sanitaire, et les autorités publiques permettront de revivre normalement, il faudra définir, avec le corps médical, quand on pourra reprendre."

Au niveau mondial, comment la FIFA compte démêler l'écheveau ? Et bien aucune solution n'a été avancée pour le moment. L'instance se dit en phase de refléxion : "La FIFA analyse la situation actuelle et son impact potentiel sur tous les domaines du football. De plus amples informations suivront en temps voulu", a déclaré à 'Reuters' un porte-parole de l'instance.

Sachant que les championnats pourraient aussi se dérouler jusqu'en juin, quand débute habituellement le mercato estival. Un mercato qui pourrait donc être affecté.