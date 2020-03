"Giroud ? On ne compare pas la F1 et le karting"

Depuis quelques années maintenant, Karim Benzema n'a plus remis les pieds en équipe de France en partie en raison de ses différends avec le sélectionneur et le président de la FFF, Didier Deschamps et Noël Le Graet.

Le joueur du Real Madrid évite parfois d'évoquer le sujet de la sélection française ainsi des joueurs qui occupent le poste que lui pourrait occuper chez les Bleus. Mais ce dimanche, Benzema n'a pas hésité.

Lors d'un live Instagram en compagnie de Mohamed Henni, personnalité des réseaux bien connue du monde du football en France, le joueur a répondu à une question : "Tu penses quoi d'Olivier Giroud ?"

"Ça va être vite fait. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Next. [...] Moi je sais que je suis la F1", a lâché Karim Benzema avant de développer un peu plus sa pensée.

"Ça marche parce qu'il est là, c'est la seule chose, a-t-il indiqué. Ça ne sera pas spectaculaire, ça ne va pas être une dinguerie, mais dans son truc, tu vas plus voir un Griezmann et un Mbappé parce que Giroud va aller au charbon. Après, est-ce que tout le monde aime ce jeu ? Je ne sais pas", a-t-il conclu.