Giroud répond finalement à la pique de Benzema

"On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1", avait lâché Benzema fin avril au sujet du joueur de Chelsea.

Le principal intéressé n'avait, jusqu'ici, répondu à cette pique. Interrogé par 'Tééfoot' sur cette histoire, Giroud a fait savoir qu'il n'en veut visiblement pas à son compatriote.

"On m'a toujours un peu reproché l'absence de Karim Benzema, cette rivalité supposée, montée de toutes pièces par certaines personnes. L'histoire du karting et de la F1 ? Ça m'a fait marrer le connaissant. Je n'ai aucune rancune par rapport à ça. Peut être que ma carrière serait meilleure avec Karim, tous les deux devant. Mais on ne le saura jamais", a-t-il répondu.

En tout cas, pas rancunier pour un sou.