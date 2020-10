Giroud revient sur sa relation avec Benzema

Olivier Giroud est toujours l'attaquant titulaire de l'équipe de France. Pendant ce temps-là, Karim Benzema, qui s'éclate du côté du Real Madrid, n'est plus appelé par Didier Deschamps depuis l'affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena.

Interrogé sur sa relation avec Benzema, l'attaquant de Chelsea a répondu :

« Clairement, c’est dommage. Parce que Karim reste un joueur impressionnant de par ses qualités. Moi, j’ai jamais eu de contentieux avec lui, l’histoire a voulu qu’on nous oppose. J’ai toujours eu une bonne entente avec lui, beaucoup de respect mutuel... du moins de ma part envers lui. Je trouve ça dommage tout ce qui s’est passé, c’est une sorte de gâchis, mais maintenant, il faut aller de l’avant. Et l’équipe de France a un vivier de jeunes joueurs assez exceptionnel, un vivier de jeunes talents impressionnant. Les Anglais nous envient beaucoup de cette jeune génération qui monte en puissance. C’est dommage, mais il faut avancer. Bien sûr à l'époque, quand on m'a reproché injustement l'absence de Karim, ça m'a touché. Les sifflets des personnes qui ne voulaient peut-être pas me voir à la pointe de l'attaque française avant l'Euro 2016 avec L'Equipe qui avait titré 'Le Mal Aimé' ».