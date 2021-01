Giroud veut durer aussi longtemps qu'Ibrahimovic

Olivier Giroud a peut-être 34 ans, mais l’attaquant de Chelsea affirme n’avoir rien perdu de sa détermination et pense être capable d’imiter la longévité de Zlatan Ibrahimovic.

Le charismatique attaquant suédois est toujours aussi fort à l'AC Milan à presque 40 ans, qu'il ne l'était à 30. Un nouveau contrat a été proposé au Scandinave à San Siro, vu qu'il ne montre aucun signe de déclin. Cristiano Ronaldo fait aussi partie des joueurs qui pourraient atteindre ce seuil en étant toujours au top. Le quintuple Ballon d’Or continue de se montrer très performant à la Juventus.

Giroud est prêt à emprunter une voie similaire. Le champion du monde vient d'assurer qu'il ne pense absolument pas à prendre sa retraite. L'ex-Montpélliérain continue de faire les beaux jours de Chelsea, après qu'il ait longtemps été annoncé sur le départ. Revigoré par sa belle forme du moment, il se voit donc bien évoluer au plus haut niveau pendant de longues années encore.

L'attaquant international français a participé au podcast Mike'd Up de Chelsea où il a parlé de sa progression avec l'âge et son ambition continue : "Tout est question de motivation, de ce que vous mettez dans votre entraînement pour rester en forme, de votre sommeil, de ce que vous mangez, des objectifs que l'équipe vise."

"Je n'ai aucun doute [sur le fait de marquer des buts]. Évidemment, vous avez des périodes où vous marquez plus ou moins mais l'essentiel est de garder une confiance élevée. Lorsque vous êtes dans une période difficile, continuez à travailler dur à l'entraînement car vous ne perdez pas vos qualités", a poursuivi l'avant-centre des Blues, qui sera titulaire ce samedi lors du match contre Burnley.

Giroud a ajouté: "Rien n'est donné. Dans la vie, vous devez toujours chercher des victoires et des trophées. Le football est un recommencement éternel, c'est l'une de mes phrases préférées. Il faut toujours y retourner semaine après semaine. J'ai toujours très faim. Je pense que je peux encore jouer au plus haut niveau pendant au moins quelques années et j'ai de grandes attentes quant à ce que nous pouvons accomplir avec Chelsea et l'équipe nationale."

"Je pense que c’est la même chose pour ces joueurs qui ont 34, 35, 36, 38 ans. Zlatan pensait qu’il pouvait encore apporter quelque chose au football européen et il l’a montré depuis le début de la saison. Je me sens prêt et j'ai plus de détermination qu'avant. Évidemment, quand je suis sur le terrain, j’essaie d’être efficace et ça marche bien. Je suis sur une bonne lancée et je veux continuer", a conclu l'ex-Gunner.

Giroud est sous contrat avec l'équipe londonienne jusqu'à la fin de la saison. Mais, après avoir marqué neuf buts dans la campagne en cours, il pourrait se voir proposer très vite une prolongation.