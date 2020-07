GLADIAT'OR

37ème journée de Serie A et Ciro Immobile ne s'arrete plus. Après avoir inscrit un triplé contre le Hellas Verone, l'attaquant italien a une nouvelle fois marqué contre Brescia portant son total de but à 35 buts cette saison.

Il devance Robert Lewandowski et ses 34 buts et surtout son adversaire direct, toujours en course, Cristiano Ronaldo et ses 31 buts.

Ciro Immobile peut également battre un record vieux de 13 ans, celui du dernier italien Soulier d'Or. Avant Immobile, Francesco Totti était le dernier italien à l'avoir remporté lors de la saison 2006-2007 avec 36 buts.