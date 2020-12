Lewandowski dÃ©signÃ© joueur de lâ€™annÃ©e

Et un trophée individuel de plus pour Robert Lewandowski. L’avant-centre du Bayern a reçu le prix meilleur joueur de l’année 2020, à l’occasion de la cérémonie annuelle des Globe Soccer Awards. Le Polonais était présent à Dubai pour recevoir le fameux prix.

C’est déjà la troisième récompense significative que l’international polonais reçoit en l’espace de quelques mois après le titre du meilleur joueur UEFA et celui du joueur mondial de l’année, décerné par la FIFA (The Best). Sans oublier bien sûr le titre de Goal 50. Un triplé on ne peut plus mérité.

Lewandowski continue sa razzia des trophées individuels

Seul le Ballon d’Or lui a échappé cette année, mais c’est parce que France Football a fait le choix d’annuler l’édition de cette année à cause de la situation sanitaire. Plus le temps passe et plus ça ressemble à une grande injustice envers un joueur qui a tout survolé durant ces douze derniers mois.

Lewandowski a joué un crucial dans la conquête des quatre trophées du Bayern en 2020 (Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Supercoupe d’Europe). Il a marqué 45 buts marqués dans les différentes compétitions, en 40 matches joués. En tant que buteur, et alors qu’il a aujourd’hui 32 ans, il n’a jamais été aussi prolifique.

Au palmarès, Lewandowski succède à Cristiano Ronaldo, qui a d’ailleurs été élu joueur du siècle lors de la même cérémonie. Le Portugais a remporté ce prix à six reprises différentes. « Lewy » a encore du chemin à parcourir pour l’égaler et il en est conscient. Dans un entretien récent accordé à France Football, il a déclaré à propos de sa rivalité avec CR7 et Lionel Messi : « Messi et Ronaldo sont assis à la même table, au sommet, depuis très longtemps, et c'est ce qui les rend incomparables. Donc, pour répondre à votre question, je ne m'imagine pas à côté d'eux de ce point de vue-là. Après, si vous prenez les chiffres de cette année et même des précédentes, je crois que je suis plutôt pas mal en termes de rendement et de buts marqués. À défaut d'être à la même table que Messi et Ronaldo, je pense que je peux les inviter à manger à la mienne ».

Flick également récompensé

Lewandowski n’est pas le seul membre du Bayern à avoir été primé lors de cette soirée des Globe Soccer Awards. C’est aussi le cas de son coach Hans-Dieter Flick. Devancé par Jurgen Klopp dans le scrutin de la FIFA, l’entraineur allemand a cette fois-ci était reconnu comme étant le meilleur dans son rôle en 2020. Là aussi, le sacre ne souffre d’aucune contestation.