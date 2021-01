Gnabry promet de convaincre Musiala de jouer pour l'Allemagne

Serge Gnabry espère que son coéquipier du Bayern Munich, Jamal Musiala, décidera de représenter l'Allemagne au lieu de l'Angleterre au niveau international, faisant l'éloge du milieu de terrain comme étant un talent "incroyable".

Le jeune homme de 17 ans a rejoint le géant de Bundesliga en 2019 en provenance de Chelsea et a rapidement progressé dans le centre de formation du club pour faire ses débuts chez les seniors à la fin de la saison dernière.

L'international anglais des moins de 21 ans, né en Allemagne, a joué 16 fois avec l'équipe de Hansi Flick cette année, inscrivant trois buts en Bundesliga. Les performances de Musiala ont impressionné Gnabry, qui espère que le jeune homme choisira l'Allemagne plutôt que l'Angleterre lorsqu'il décidera avec quelle équipe nationale il poursuivra sa carrière.

"Il n'y a aucune chance que nous laissions partir ce talent ! Je fais de mon mieux [pour qu'il aille en Allemagne]. C'est un grand, grand joueur", a déclaré Gnabry au Daily Mail.

"Les deux premières fois qu'il s'est présenté à l'entraînement, nous savions déjà qu'il allait être un superbe joueur. Son talent est incroyable. Il n'a peur de rien. Il a beaucoup de temps libre et j'espère qu'il continuera à progresser et à utiliser ses talents pour l'Allemagne plutôt que pour l'Angleterre - à mon avantage !"

Le Bayern cherche à reproduire son triplé de la saison dernière. L'équipe de Flick est actuellement en tête de l'élite allemande et défie le Holstein Kiel lors de son prochain match en coupe.

Les géants allemands sont également favoris pour remporter leur huitième de finale de la Ligue des champions contre la Lazio et c'est le trophée européen que Gnabry considère comme la priorité absolue.

"La Ligue des champions, c'est évidemment toute l'Europe et une chose dont tous les enfants rêvent en grandissant", a-t-il ajouté.

"L'avoir soulevée, l'avoir gagnée est un sentiment que je ne pense pas que l'on puisse même décrire aux gens, car on est tellement heureux et submergé d'émotions. Il a fallu quelques jours pour le réaliser, quelques jours pour l'absorber en partie. Et c'est une compétition que je veux gagner à nouveau."

Et le jeune homme de poursuivre : "Nous avons une équipe en ce moment qui est remplie de tant de talent, de caractère, de dynamisme. Notre objectif est ou sera de gagner la Ligue des champions autant de fois que possible, tant que nous sommes à ce sommet. Peut-être comme le FC Barcelone ou le Real Madrid, qui l'a remportée trois fois de suite. Nous voulons faire la même chose.

"J'espère que dans quelques années [à la fin de votre carrière], vous saurez que vous êtes entré dans l'histoire et que personne ne pourra vous le retirer. Et en regardant les trophées et surtout les souvenirs que vous avez eus en soulevant le trophée, en gagnant, en voyant l'équipe, en passant du temps avec vos coéquipiers, ce sont des choses dont je veux me souvenir quand je terminerai ma carrière."