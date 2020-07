Golazo de Ferland Mendy pour son premier but au Real

Quelle manière de marquer son premier but avec le Real Madrid ! Ferland Mendy s'est régalé ce lundi soir pour ouvrir le score en début de rencontre contre Grenade.

Dès la 10e minute de la rencontre, le Français est trouvé par Casemiro à 25 mètres des cages de Rui Silva. Ferland Mendy fixe la défense avant d'accélérer et d'entrer dans la surface.

L'ancien joueur de l'OL file vers les cages adverses avant de décocher une frappe puissante dans un angle très fermé, et qui a terminé sa course dans la lucarne des filets de Rui Silva. Un premier but dont il se souviendra.