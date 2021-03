Gonçalo Guedes, le sacrifié du FC Valence

Le journal "Superdeporte" a avancé mardi que Peter Lim et Anil Murthy, respectivement actionnaire et président de Valence, préparent une nouvelle restructuration pour assainir les finances du club qui pourrait dicter le départ de Gonçalo Guedes.

Selon cette même source, l'ailier portugais est considéré, avec l'attaquant Maxi Gómez et le gardien Cillessen, comme l'un des joueurs les plus actifs de l'équipe et pourrait être "sacrifié" pour que les capitaines Gayà et Soler restent dans le club avec le mission d'intégration des jeunes et renforts «low-cost».

Débarqué en 2018 pour 45 millions d'euros en provenance du PSG, le portugais pourrait être vendu à un prix inférieur. Certains club de Bundesliga et de Premier League serait intéressés.