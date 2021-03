Goncharenko quitte le CSKA Moscou après 4 saisons

L'entraîneur biélorusse Viktor Goncharenko a quitté le CSKA Moscou lundi, ouvrant la voie à l'ancien joueur croate Ivica Olic pour prendre la tête du club en difficulté.

"C'est officiel : Viktor Goncharenko a quitté son poste d'entraîneur du CSKA. Le technicien biélorusse et le club ont décidé de mettre fin à leur partenariat d'un commun accord", a indiqué le club sur son compte Twitter.

"Merci pour tout, Mijalich", a ajouté le club, s'adressant au désormais ex-entraîneur par son patronyme.

Les Rouge et Bleu ne sont pas au mieux de leur forme, avec plusieurs défaites, et le dernier revers, une défaite 2-3 contre le Zenit, les a fait chuter à la 5e place du championnat russe et a fait de leur entraîneur la cible de critiques.

Viktor Goncharenko a pris la tête du CSKA en décembre 2016 et, sous sa direction, l'équipe a enregistré 82 victoires en 167 matchs, remporté la Supercoupe 2018, 2 titres de champion de Russie et atteint les quarts de finale de la Ligue Europa 2017-2018.

Lors de ses adieux, le Biélorusse a déclaré que pour lui "c'était un honneur de travailler dans un club aussi important que le CSKA".

"Ce fut une période très intéressante et la meilleure de ma carrière d'entraîneur. En un peu plus de quatre ans, nous avons connu des victoires brillantes et des défaites douloureuses. Mais l'équipe n'a jamais été apathique, les joueurs se sont battus pour le maillot rouge et bleu", a-t-il déclaré, notant que "cette période magnifique restera toujours dans son cœur."