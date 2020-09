Gonzalo Higuain est aux États-Unis

Cela devrait être officiel dans les prochaines heures, Gonzalo Higuain devrait signer un contrat avec l'Inter Miami alors que la Juventus Turin devrait le laisser libre. L'international argentin est arrivé ce vendredi aux États-Unis.

Le copropriétaire de l'Inter Miami, Jorge Maas, a publié une photo sur les réseaux sociaux en présence du buteur de 32 ans à l'aéroport : "Un accueil chaleureux Gà onzalo Higuain, un attaquant et champion de classe mondiale", a-t-il publié.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J